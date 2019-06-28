Москва, 28 июня. Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Ранее стало известно, что французский актер Жерар Депардье, который в январе 2013 года получил гражданство РФ, прописался в Новосибирске. Он занялся бизнесом по производству и поставкам продуктов.

Как пишет РИА Новости, инспекция ФНС по Ленинскому району Новосибирска направила Депардье требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. По истечении этого срока было решено взыскать деньги и приостановить операции по счетам. 27 июня после поступления средств на счет банковские счета Депардье разблокировали в Новосибирске.

Ранее Депардье, два года назад получивший гражданство России, признался, что мечтает о квартире в Москве.

Напомним, актер задумался о получении гражданства другой страны после 2012 года, когда французские власти повысили налог на роскошь. Он переселился в Бельгию, а в 2013 году стал гражданином России. В январе 2013 года Депардье получил от президента РФ Владимира Путина паспорт гражданина России за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа.

Новосибирскую прописку актер получил в начале декабря. Он приезжал в Сибирь в связи с намерением заняться бизнесом. Дело было связано с дистрибуцией и производством продуктов питания.

В марте 2018 года всемирно известный французский актер проголосовал на выборах президента России. Получивший гражданство РФ артист посетил избирательный участок в российской дипломатической миссии в Париже.

Актер пришел голосовать в кожаной куртке и темных очках, несмотря на весьма ненастную погоду во французской столице. Когда Депардье спросили о чувствах, которые он испытывал, участвуя в голосовании, актер ответил, что ощутил патриотизм и любовь к России. Отметим, Депардье впервые участвовал в выборе президента России. Гражданство РФ исполнитель множества известнейших ролей получил в 2013 году.

Ранее стало известно, что известный французский актер Депардье намерен приехать весной в Саранск для обсуждения съемок фильма о Мордовии.