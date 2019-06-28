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«Невидимый» для самолетов и дронов радар создали в России

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«Невидимый» для самолетов и дронов радар создали в России

Москва, 28 июня. Пассивную радиолокационную станцию «Тропа», невидимую для самолетов и дронов-разведчиков, создали в России, сообщил генеральный директор предприятия-разработчика «ОКБ-Планета» Александр Петров.

«Идея проста — использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на приём и сама ничего не излучает, а значит еt «не видно и не слышно», — сказал руководитель компании в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что станция «Тропа» успешно прошла испытания, перехватив сигнал воздушного судна, который был отражен от вышек связи в черте города.

Петров также обратил внимание на то, что некоторые уже проявляют интерес к этой станции. По его словам, это не только силовые структуры, но и частные клиенты, которые хотят обеспечить неприкосновенность частной жизни и не хотят, чтобы за ними следили через дроны, отметил «ФедералПресс».

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Автор: Данила Копп
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