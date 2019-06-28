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Повар-виртуоз поделился секретом, как легко очистить чеснок

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Повар-виртуоз поделился секретом, как легко очистить чеснок

Вашингтон, 28 июня. Шеф-повар Глен Пауэлл продемонстрировал способ, как быстро почистить чеснок. Видео было опубликовано на YouTube.

Повар-виртуоз поделился секретом, как легко очистить чеснок. Пауэлл признался, что долго отрабатывал эту технику.

«И могу сказать, что если вы все сделаете правильно, то идеально исполните этот кухонный трюк, — констатировал мастер. — Но запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас».

В четырехминутном ролике шеф-повар несколько раз демонстрирует, что нужно сделать, чтобы очистить чеснок быстро и эффективно. Он подчеркивает, что для реализации этого трюка понадобится специальный кухонный нож — короткий и очень острый.

С помощью ножа необходимо сделать несколько несколько надрезов у основания чесночной головки. Затем острие ножа необходимо вставлять в середину каждого зубчика, делать поворот и вытаскивать очищенные дольки.

Повар заметил, что дольки не всегда очищаются идеально, однако даже в неудачных случаях — быстрее, чем делать это вручную.

Подписчики Пауэлла остались в восторге от лайфхака.

«Крутой трюк! Обязательно попробую, — написали они в комментариях под видео. — Спасибо, что рассказал о нем».

Некоторые зрители в шутку предположили, что повар, возможно, готовится к «войне с вампирами», поэтому начистил такое огромное количество чеснока.

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Автор: Катерина Иванова
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