Вашингтон, 28 июня. Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий. Об этом говорится в тексте документа.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 86 сенаторов. Восемь политиков высказались против. Таким образом, Сенат США принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35. Далее сенаторам и членам палаты представителей предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Как пишет РИА Новости, из запрета могут сделать исключение, если Пентагон и Госдеп представят свидетельства того, что Анкара не получает ЗРК С-400 из России, а также предоставит гарантии того, что не будет получать эти системы в будущем.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов вызвал дипломатические трения между Вашингтоном и Анкарой. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. Со стороны турецких властей последовала твердая позиция. В настоящее время Турция не планирует отказываться от российских ЗРК даже при покупке Patriot.

Американские военные считают, что покупка Анкарой российских систем, сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция. В Вашингтоне заявили, что прекратят поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35, пока турецкие власти не определятся по вопросу С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Кроме того, Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Лидер РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары.