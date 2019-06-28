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Журналисты долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа на G20

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Журналисты долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа на G20

Осака, 28 июня. Журналисты долго отказывались покидать встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

По сообщению корреспондента РИА Новости, журналисты как российских, так и зарубежных изданий вели прямую трансляцию со встречи, используя различные гаджеты.

Представители прессы также выкрикивали вопросы лидерам двух стран, однако президенты лишь с улыбкой кивали журналистам. Службе протокола понадобилось много времени, чтобы убедить корреспондентов покинуть комнату переговоров после окончания протокольной съемки.

Лидеры двух стран начали встречу без задержки. По предварительным данным, она продлится полтора часа. На ней будут подняты вопросы стратегической стабильности и двухсторонних отношений. Также президенты обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине и Венесуэле.

Путин и Трамп общаются в общей зоне выставочного комплекса «Интекс», она закреплена за американской стороной. Формально хозяином встречи выступает Дональд Трамп.

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Автор: Борис Николаев
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