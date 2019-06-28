Журналисты долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа на G20

Осака, 28 июня. Журналисты долго отказывались покидать встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

По сообщению корреспондента РИА Новости, журналисты как российских, так и зарубежных изданий вели прямую трансляцию со встречи, используя различные гаджеты.

Представители прессы также выкрикивали вопросы лидерам двух стран, однако президенты лишь с улыбкой кивали журналистам. Службе протокола понадобилось много времени, чтобы убедить корреспондентов покинуть комнату переговоров после окончания протокольной съемки.

Журналисты выкрикивали вопросы и долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа в Осаке. Едва лидеры обменялись приветственными словами, представители американских СМИ начали кричать вопросы, но президенты с улыбкой молча кивали в ответ pic.twitter.com/SQ00Hsbx0T — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Лидеры двух стран начали встречу без задержки. По предварительным данным, она продлится полтора часа. На ней будут подняты вопросы стратегической стабильности и двухсторонних отношений. Также президенты обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине и Венесуэле.

Путин и Трамп общаются в общей зоне выставочного комплекса «Интекс», она закреплена за американской стороной. Формально хозяином встречи выступает Дональд Трамп.