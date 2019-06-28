Самолет Лондон — Нур-Султан экстренно сел в московском аэропорту «Шереметьево»

Москва, 28 июня. Пассажирский самолет казахской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Лондона в Нур-Султан, совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет приземлился в столице 28 июня в 0.18 по московскому времени. Причиной экстренной посадки стал отказ одного из двух генераторов при неработающей вспомогательной силовой установке (ВСУ). Приземление прошло в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

На борту авиалайнера, совершившего экстренную посадку, находились 93 пассажира, пишет Deita.ru. Их отправят в Казахстан дополнительным рейсом, который вылетит из российской столицы 28 июня в 09.50 по московскому времени. Сейчас специалисты ведут работы по поиску и устранению неисправности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Гуанчжоу в Париж. Авиалайнер приземлился из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.