Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Москва, 28 июня. Уникальные архивные документы о первых испытаниях легендарного автомата Калашникова рассекретило российское министерство обороны.

Как сообщает РИА Новости, целый ряд документов, которые отражают результаты испытаний образцов стрелкового оружия во время Великой Отечественной войны, был обнародован главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) на форуме «Армия-2019».

По словам начальника ГРАУ Николая Паршина, часть обнародованных документов — переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов. Еще один документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм.

Как напоминает «Газета.ru», концерн «Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12. Об этом на днях на традиционной ежегодной презентации сообщил гендиректор Владимир Дмитриев, который отметил, что АК-12 «оказался очень удачным продуктом». На данный момент у концерна подписан трехлетний контракт с министерством обороны РФ.

Добавим, что входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.

Новые образец вооружения прошел все необходимые лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Его признали безопасным и соответствующим санитарным нормам.