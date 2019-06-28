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8:26 28 Июня 2019

Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

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В Японии проходит G20

Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

В японской Осаке проходит саммит G20. Это ведущий форум международного сотрудничества. В составе «двадцатки» Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай и другие страны. Еще перед началом мероприятия президент России коротко пообщался с главами США, Китая, Турции. Также принял участие во встрече лидеров БРИКС. Владимир Путин предложил обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка. Российский лидер отметил, что странам БРИКС необходимо вместе искать решение проблем в мировой торговле.

 

Обстрел САР

Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

Турецкая армия обстреляла несколько сирийских деревень. Об этом сообщают СМИ арабской республики. Минометному обстрелу подверглись поселения провинции Хама. Армия Сирии ответила артиллерийским огнем. Ранее министерство обороны Турции объявило о гибели своего военнослужащего на одном из наблюдательных постов в провинции Идлиб. В ведомстве отметили, что обстрел проводился сирийцами. Как сообщило гостелевидение Сирии, САР открыла ответный огонь.

 

Ответственность за теракт в Тунисе взяло ИГИЛ

Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

Ответственность за взрывы в Тунисе взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. Об этом сообщает агентство Reuters. Теракт произошел 27 июня. Сначала смертник взорвал бомбу рядом с посольством Франции. Второй подрыв произошел возле антитеррористического подразделения полиции. Погиб один сотрудник правоохранительных органов, не менее восьми человек пострадали.

 

Выпущенные на волю косатки направляются к Шантарским островам

Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

Бывшие узники «китовой тюрьмы» направляются к Шантарским островам. Это место, где млекопитающих выловили. Две косатки уже проплыли более 100 км. Как сообщают ученые, животные не утратили своих природных навыков, самец и самка плывут вместе. Добавим, пока из бухты выпустили первых млекопитающих. Остальные окажутся на свободе до октября текущего года. О «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Животных планировалось незаконно продать в Китай. Зоозащитники сразу забили тревогу. Выяснилось, что около ста косаток и белух содержатся в неприемлемых условиях.

 