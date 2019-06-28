Владимир Путин участвует в саммите G20. События дня. ФАН-ТВ

В Японии проходит G20 В японской Осаке проходит саммит G20. Это ведущий форум международного сотрудничества. В составе «двадцатки» Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай и другие страны. Еще перед началом мероприятия президент России коротко пообщался с главами США, Китая, Турции. Также принял участие во встрече лидеров БРИКС. Владимир Путин предложил обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка. Российский лидер отметил, что странам БРИКС необходимо вместе искать решение проблем в мировой торговле.

Обстрел САР Турецкая армия обстреляла несколько сирийских деревень. Об этом сообщают СМИ арабской республики. Минометному обстрелу подверглись поселения провинции Хама. Армия Сирии ответила артиллерийским огнем. Ранее министерство обороны Турции объявило о гибели своего военнослужащего на одном из наблюдательных постов в провинции Идлиб. В ведомстве отметили, что обстрел проводился сирийцами. Как сообщило гостелевидение Сирии, САР открыла ответный огонь.

Ответственность за теракт в Тунисе взяло ИГИЛ Ответственность за взрывы в Тунисе взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. Об этом сообщает агентство Reuters. Теракт произошел 27 июня. Сначала смертник взорвал бомбу рядом с посольством Франции. Второй подрыв произошел возле антитеррористического подразделения полиции. Погиб один сотрудник правоохранительных органов, не менее восьми человек пострадали.