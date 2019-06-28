Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Иркутск, 28 июня. Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Как сообщает «Газета.ru», «виновником» неудобств для автомобилистов стала река Уда, критический уровень которой из-за мощных проливных дождей превысил отметку в 1,8 метров.

«На участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск организован перерыв в движении всего автотранспорта», — говорится в сообщении дорожного управления «Прибайкалье».

Отмечается, что объезд закрытого участка возможен через Тайшет, Лесогорск и Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй». Добавим, что федеральная трасса будет закрыта до особого распоряжения.