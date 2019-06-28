Производителей смартфонов могут обязать устанавливать на гаджеты российское ПО

Москва, 28 июня. Отечественное Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать приложения российского производства на устройства, поставляемые в страну.

Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на свои информированные источники, по данным которых федеральное ведомство вновь вернулось к этой идее и подготовило соответствующие поправки в законы.

«Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи», — сообщает издание.

Источники отмечают, что предложения экспертов министерства во многом повторяют предложения Федеральной антимонопольной службы, которые были обнародованы минувшей зимой. Правда, тогда в Минкомсвязи выражали скепсис в эффективности таких норм.

Сейчас же, специалисты министерства поменяли свое мнение: предполагается, что нововведения позволят российским разработчикам получить автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в РФ.

«Цель поправок – обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечивать безопасность использования мобильных устройств», — говорится в пояснительной записке к проекту, на которую ссылается издание.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня Роскачество совместно с ICRT составило топ-10 лучших смартфонов. Отмечается, что новые гаджеты были проверены по 231 параметру.

Так, лидерами стали Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. Кроме того, в десятку лучших вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятую и вторую строчки соответственно. «Яблочным» iPhone X. S. Max и iPhone XS достались четвертое и седьмое места.