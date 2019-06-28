Порошенко считает, что Москва сделала первый шаг по признанию Крыма в Европе

Киев, 28 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва сделала первый шаг по признанию российского статуса Крыма в Европе.

Пятый президент Украины считает, что это стало возможным после восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы. По его словам, после этого Москва начнет добиваться признания его якобы «незаконного» статуса.

Политик надеется, что украинская делегация на следующей сессии ПАСЕ сумеет скоординироваться со своими партнерами, чтобы не допустить снятия санкций с России «в других форматах».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция, которая назначила новые выборы. На них победил Петр Порошенко. Жители Крыма и Севастополя не признали результаты государственного переворота. На референдуме большинством голосов они выступили за воссоединение с Россией, сообщает «Газета.ru».

После этого в апреле 2014 года ПАСЕ лишила Россию права голоса. Ассамблея дважды в 2015 году рассматривала вопрос восстановления полномочий, однако они так и не были восстановлены. После этого Москва прекратила участвовать в деятельности ПАСЕ, а также перестала платить взносы в организацию.

25 июня 2019 года ПАСЕ проголосовала за восстановление прав российской делегации. Россия сможет участвовать в июньской сессии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила это решение организации, назвав его торжеством здравого смысла. Она отметила, что «русофобской части организации» не удалось повлиять на принятие резолюции.

Отметим, после государственного переворота на Украине о независимости заявили Донецкая и Луганская народные республики. Киев ввел на их территорию войска, начав в стране гражданскую войну. Она не окончена до сих пор. По данным ООН, ее жертвами стали около десяти тысяч человек. Россия не является стороной этого украинского конфликта. В Москве неоднократно подчеркивали, что не вмешивались и не вмешиваются в дела других стран.