Путин перед началом саммита G20 поговорил с Эрдоганом

Токио, 28 июня. Президент России Владимир Путин перед началом работы саммита G20 поговорил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Как сообщает ТАСС, в разговоре лидеров стран также приняли участие члены делегаций России и Турции. В частности, в беседе участвовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чуть позднее Владимир Путин, сев за стол, приветствовал руководителя Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, а также еще раз пообщался с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Напомним, что с лидером Южно-Африканской Республики российский президент в пятницу в Осаке уже встречался дважды: на встрече руководителей стран БРИКС и в ходе двусторонней встречи.

Во время разговора Владимир Путин поздравил коллегу с победой его партии на выборах в Южно-Африканской Республике и переизбранием Сирила Рамафоса в мае на пост президента.

«Тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем», — констатировал российский президент.

К слову, перед началом саммита G20, Владимир Пути успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом: лидеры обменялись несколькими фразами, идя на церемонию фотографирования.

Также состоялась короткая встреча лидеров России и Китая: Путин и Си Цзиньпин провели встречу «на ногах» в присутствии переводчика и совместно покинули зал заседаний.

Кроме того, президент России и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман перед саммитом «большой двадцатки» обменялись рукопожатием. Политики поприветствовали друг друга во время официальной церемонии фотографирования.