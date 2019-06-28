National Interest рассказал, как Литва готовится к «войне» с Россией

Вильнюс, 28 июня. Литва готовится к войне с Россией. Внутри этой прибалтийской страны сохраняется антироссийская истерия, несмотря на практически нулевую вероятность «российской агрессии», пишет National Interest.

Издание сообщает, что литовские власти считают вероятность нападения России невысокой, однако предполагают, что Москва считает Прибалтику «временно потерянной территорией». Беспокойства властей страны добавило усиление обороноспособности Калининградской области.

Министерство обороны Литвы рассматривает сценарий, при котором Россия может «напасть» с востока, нанеся сухопутный удар. Российские власти якобы могут задействовать танковую армию, а также 120 тысяч солдат из Западного военного округа.

В случае такой атаки Литва может ответить только 14 тысячами солдат сухопутных и военно-морских сил. Четыре тысячи из этих солдат будут обладать маленьким опытом, поскольку только отслужили срочную службу. В качестве военной помощи Вильнюс может задействовать пять тысяч волонтеров. Программа «Расширенное передовое присутствие НАТО» предоставит 1,3 тысячи солдат из Германии, Чехии и Голландии.

Из-за опасности мнимого «нападения» Литва утроила своей военный бюджет до двух процентов от ВВП. Основная часть этих средств тратится на модернизацию моторизированной и механизированной бригад.

Как пишет National Interest, в случае военной агрессии Литва рассчитывает на помощь Североатлантического альянса. Она должна будет прийти через порт в Клайпеде и по железнодорожной линии из Польши. Минобороны страны работает над улучшением пропускной способности этих направлений. Кроме того, военные Литвы ожидают, в случае чего, помощи от бронетанковой бригады США, базирующейся в Польше.

Отметим, что политики из Прибалтики и Польши неоднократно подчеркивали об опасности «российской агрессии». В МИД РФ заявили, что такая риторика используется, чтобы разместить у российской границы большое количество батальонов и техники. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не будет ни на кого нападать.

Ранее житель польского города Паенчо проехал по дороге на многотонном советском танке Т-55. Он перевозил его на прицепе, однако грузовик сломался. После этого мужчина решил проехать на танке по городу. Теперь ему грозит длительный тюремный срок, сообщает телеканал «360».