Путин приехал на церемонию фотографирования на саммите G20

Осака, 28 июня. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию фотографирования на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

Церемония фотографирования ознаменовала собой официальное начало саммита G20 в японской Осаке. Как пишет в Twitter спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин пришел на церемонию вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования pic.twitter.com/XL6XMCQpAc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Помимо общей фотографии лидеров государств — участников «Большой двадцатки» Владимир Путин сфотографировался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Владимир Путин приехал на церемонию фотографирования: Саммит G20 официально начинается pic.twitter.com/7FQRcnwNKd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Напомним, саммит G20 проходит в Осаке 28 и 29 июня. Рабочая программа российского лидера очень насыщена. Путин примет участие в четырех заседаниях, проведет девять встреч, а также расширенные переговоры с японским премьером.

В рамках саммита президент России встретится и со своим американским коллегой. Ожидается, что переговоры Путина с Трампом продлятся около часа. Лидеры обсудят ряд ключевых вопросов международной политики и экономики. Также глава российского государства проведет переговоры с лидерами Индии и Китая, премьер-министром Великобритании, президентами Франции и Южной Кореи.

В субботу запланированы встречи Путина с президентом Турции, канцлером Германии, президентом Египта и наследным принцем Саудовской Аравии. Визит лидера РФ в Осаку завершится полномасштабными переговорами с премьер-министром Японии.

Предыдущий саммит G20 прошел 30 ноября и 1 декабря прошлого года в Буэнос-Айресе, одним из его ключевых итогов стало коммюнике, содержащее намерения приступить к процессу пересмотра устава и порядка работы Всемирной торговой организации. Многие эксперты назвали итоги бразильского саммита едва ли не самыми слабыми за всю историю «двадцатки».