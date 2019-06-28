Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись рукопожатием перед саммитом G20

Токио, 28 июня. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман перед саммитом «большой двадцатки» обменялись рукопожатием.

Как передает РИА Новости, политики поприветствовали друг друга во время официальной церемонии фотографирования, которая предшествует началу работы саммита G20

Обменяться рукопожатиями Путин и бен Сальман успели во время выстраивания лидеров государств-участников «большой двадцатки» на фоне флагов перед фото- и видеокамерами.

Когда участники саммита выстраивались для совместного фото, наследный принц, следуя на свое место, обернулся к Владимиру Путину, который уже стоял среди других лидеров, они обменялись рукопожатием и кивнули друг другу.

Напомним, что перед началом саммита G20 российский лидер на встрече с руководителями стран-участников БРИКС призвал государства «пятерки» активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Кроме того, Путин заявил, что роль БРИКС в решении общих вызовов и угроз миру и безопасности только повышается, а «пятерка» должна быть активной участницей урегулирования конфликтов в Афганистане и Венесуэле.

Позднее российский лидер во время рабочей встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой заявил, что Россия примет саммит стран-участников БРИКС летом будущего года.