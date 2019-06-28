Путин заявил, что Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года

Токио, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия примет саммит стран-участников БРИКС летом будущего года.

С заявлением на тему российский лидер выступил во время рабочей встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, которая состоялась в Осаке на полях саммита G20.

«В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате «пятерки» в России», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер пригласил президента ЮАР принять участие в работе международного саммита «Россия – Африка», который пройдет в конце октября 2019 года в Сочи.

«Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту», — добавил Владимир Путин.

Кроме того, российский президент поздравил коллегу с победой его партии на выборах в Южно-Африканской Республике и переизбранием Сирила Рамапоса в мае на пост президента.

«Тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем», — констатировал российский президент.

Напомним, что ранее на встрече лидеров стран БРИКС Владимир Путин рассказал о важности восстановления экономики Сирийской Арабской Республики и возвращения беженцев в родные места.