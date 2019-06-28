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Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались перед G20

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Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались перед G20

Осака, 28 июня. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались после встречи лидеров стран БРИКС в японской Осаке, сообщает РИА Новости.

Они провели встречу «на ногах» в присутствии переводчика и совместно покинули зал заседаний.

Напомним, что Путин начал работу c встречи с лидерами стран БРИКС. Переговоры между лидерами «пятерки» традиционно проходят в привязке к саммитам G20 каждый год.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин заключили соглашение о переходе на расчеты в рублях и юанях. Совместное соглашение подписали глава Минфина РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Расчеты в рублях и юанях прежде всего будут задействованы крупные компании с государственным участием в сфере сельского хозяйства и энергоресурсов, сообщает телеканал «360».

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Автор: Борис Николаев
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