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Путин пригласил президента ЮАР в Сочи

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Путин пригласил президента ЮАР в Сочи

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин пригласил главу ЮАР Сирила Рамафосу принять участие в саммите «Россия — Африка» в Сочи.

В рамках саммита G20 в японской Осаке Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой, в ходе которой лично пригласил его на саммит «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.

«Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту», — обратился к коллеге Путин.

Российский лидер также поздравил Рамафосу с победой его партии на выборах в Южно-Африканской республике и его переизбранием на пост президента ЮАР, пожелав ему успехов и удачи. Путин выразил уверенность, что сотрудничество двух стран на международной арене будет продолжено и в будущем с учетом накопленного ранее опыта.

Путин пригласил президента ЮАР в Сочи

Также президент РФ напомнил о запланированном на 2020 года саммите БРИКС, который пройдет в России.

«В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате «пятерки» в России», — сообщил Путин.

Напомним, с 2009 года в странах — участницах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) проводятся ежегодные саммиты. Государство — организатор саммита является также председателем БРИКС и обеспечивает координацию всей его текущей деятельности.

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Автор: Виталий Рыжков
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