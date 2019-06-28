Завод по окрашиванию тканей приступил к работе в сирийском Алеппо

Дамаск, 28 июня. В крупнейшем сирийском городе – Алеппо возобновил работу завод по окрашиванию тканей.

Как сообщает РИА Новости, предприятие не работало долгие годы, и теперь, после того, как были завершены военные действия, а жизнь в городе вернулась в мирное русло, производство снова приступило к работе.

«Когда пришли террористы, мне пришлось скитаться — жил в нескольких городах, но наконец-то после войны смог вернуться в родной дом», — сообщил журналистам сотрудник предприятия Ахмед Ханун.

К слову, завод во время войны практически не пострадал – террористы не только не смогли его захватить, на этом месте стояли правительственные войска, в цехах базировались танки

Сейчас же рабочий процесс полностью восстановлен. По словам руководителя завода, на предприятие для окрашивания привозят материал из хлопка, а также из полиэстера. После окрашенную ткань поставляют на заводы по изготовлению одежды.

«У нас работа — непростая, постоянно поднимаем тяжелое, поэтому без хорошей физической подготовки не обойтись», — рассказал журналистам работник завода Мухаммед Али.

Так в свободное время сотрудники предприятия занимаются спортом, правда, в качестве спортивных снарядов применяя подручные материалы. Люди подтягиваются на металлическом кране и отжимают от груди штангу с мотками ткани вместо блинов.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что в сирийском Алеппо после завершения боевых действий возобновил свою работу завод по производству ткани.