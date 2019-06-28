Путин заявил о поддержке инициатив Бразилии по борьбе с терроризмом

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает инициативы Бразилии о блокировке источников финансирования терроризма.

С соответствующим заявлением Путин выступил на встрече с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на саммите G20 в японской Осаке.

Президент России подчеркнул, что Москва готова принять участие в реализации инициатив Бразилии по блокировке источников финансирования международного терроризма.

«Хотел бы в позитивном ключе отметить полезные инициативы бразильского председательства (председательства Бразилии в БРИКС — прим. ФАН), направленные на укрепление взаимодействия по блокировке источников финансирования терроризма, пресечению пропаганды экстремизма», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия поддерживает все эти инициативы бразильских партнеров и настроена «на их совместную реализацию».

Отметим, в прошлом году Бразилия проявила интерес к присоединению к банку данных Федеральной службы безопасности РФ, в котором содержится информация об иностранных боевиках-террористах.

В ноябре 2018 года на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе лидеры БРИКС призвали к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе прочной международно-правовой базы.

Накануне Путин заявил, что Россия приняла участие в ликвидации нескольких тысяч террористов в Сирии. По словам президента, эти люди планировали вернуться в Российскую Федерацию или соседние страны, что создало бы потенциальную опасность для граждан.