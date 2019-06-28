Путин предложил странам БРИКС обсудить шаги по снижению волатильности цен на энергоресурсы

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на энергоресурсы.

«Предлагаем обсудить, что можно было бы сделать в формате БРИКС для гармонизации мировых энергорынков в плане волатильности цен на топливные ресурсы», — заявил Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

По его словам, совместная работа, которая расширит использование экологически чистых видов топлива, будет необходима для перехода к более устойчивым энергетическим системам сбалансированного экономического роста.

Также российский лидер подчеркнул, что странам БРИКС необходимо уделять внимание обеспечению глобальной энергетической безопасности.

Владимир Путин перед началом G20 принял участие во встрече лидеров БРИКС pic.twitter.com/fDlR1L96FH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019

Ранее президент РФ призвал страны БРИКС активно использовать расчеты в национальных валютах. Он считает, что необходимо создать независимый канала обмена сообщений между нацбанками. Все это должно повысить безопасность финансовых операций. Путин подчеркнул, что страны БРИКС могут добиться реформы Международного валютного фонда, для усиления влияния государств с формирующимися экономиками развивающихся стран.

Напомним, у российского лидера на G20 запланированы четыре рабочих заседания, а также девять встреч с лидерами других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что график Путина за эти два дня насыщен. Одна из ключевых встреч — с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал «360».