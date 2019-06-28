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Путин заявил о важности восстановления экономики Сирии и возвращения беженцев

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Путин заявил о важности восстановления экономики Сирии и возвращения беженцев

Токио, 28 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о важности восстановления экономики Сирийской Арабской Республики и возвращения беженцев в родные места.

С заявлением на тему российский лидер выступил на встрече руководителей государств-участников БРИКС, которая проходит в Осаке в преддверии официального открытия саммита «большой двадцатки».

Путин уверен, что роль БРИКС в решении общих вызовов и угроз миру и безопасности только повышается. По словам президента, Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР должны быть активными участниками урегулирования конфликтов в Афганистане и Венесуэле, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

«Так, в Сирии, во многом благодаря помощи России законному сирийскому правительству, удалось остановить масштабное кровопролитие», — напомнил Владимир Путин.

«На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов, в восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращении беженцев», — уточнил российский президент.

Путин заявил о важности восстановления экономики Сирии и возвращения беженцев

Напомним, что ранее Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах, а также добиваться реформы Международного валютного фонда.

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Автор: Константин Терехов
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