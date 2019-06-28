Путин заявил о недопустимости разрушения ВТО

Осака, 28 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что любые попытки разрушить Всемирную торговую организацию — недопустимы.

Такое заявление российский лидер сделал, выступая на полях саммита «Большой двадцатки», стартовавшего сегодня в японской Осаке.

«Считаем контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль», — сказал президент РФ на заседании лидеров стран БРИКС.

Путин призвал коллег поработать над адаптацией мировой экономики к современным реалиям.

«В этом контексте на первое место выходит задача реформирования ВТО», — отметил глава государства.

По словам президента России, международным партнерам необходимо обговорить принципы сотрудничества в таких новых отраслях, как электронная коммерция и финансовые интернет-операции.

«Следовало бы зафиксировать понятные, недвусмысленные нормы взаимодействия в области инвестиций, предоставления услуг, развития инфраструктуры», — подчеркнул Путин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Российский лидер подчеркнул, что интеграция платежных систем России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики была бы полезной и помогла бы устойчивости банковских систем.

Также Путин заявил, что БРИКС необходимо добиться реформирования Международного валютного фонда.