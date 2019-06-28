Путин призвал БРИКС работать над более справедливой моделью развития экономики

Осака, 28 июня.Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС должны работать над более справедливой моделью развития экономики, поскольку мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма.

По его словам, международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста. Российский лидер подчеркнул, что она испытывает на себе политически мотивированные ограничения и барьеры.

Путин отметил увеличение мирового долга, также высокую волатильность на финансовых, сырьевых и валютных рынках.

«В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо совместно найти варианты договоренностей, которые можно использовать в более широком кругу заинтересованных государств.

Напомним, что на G20 российский лидер начал работу со встречи с лидерами стран БРИКС.