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Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах

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Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах

Токио, 28 июня. Президент России Владимир Путин призвал государства БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Кроме того, российский лидер заявил, что интеграция платежных систем Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики была бы полезна и помогла бы устойчивости банковских систем.

Также Путин считает, что БРИКС должен добиваться реформы Международного валютного фонда.
 

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Автор: Сергей Петров
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