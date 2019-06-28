Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах
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Токио, 28 июня. Президент России Владимир Путин призвал государства БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах.
Кроме того, российский лидер заявил, что интеграция платежных систем Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики была бы полезна и помогла бы устойчивости банковских систем.
Также Путин считает, что БРИКС должен добиваться реформы Международного валютного фонда.
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