Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин начал работу на саммите G20 в японской Осаке.

Российский лидер встретился с коллегами по БРИКС. Такие встречи являются регулярными на крупных международных саммитах. В этом году она пройдет под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты между лидерами Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР координируют подходы этих стран по наиболее важным международным проблемам. В ходе встречи лидеры будут искать и предлагать мировому сообществу «коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы».

Отметим, что у Владимира Путина также запланированы встречи с лидерами Турции, Германии, Франции, Великобритании, Египта и Франции. Одной из ключевых встреч станут переговоры Путина и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что саммит G20 впервые проходит в Японии. Федеральное агентство новостей подготовило инфографику мероприятия.