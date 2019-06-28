Кикабидзе рассказал, когда он приедет в Россию

Тбилиси, 28 июня. Известный советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что первым приедет на концерт в Москву в честь «примирения» России и Грузии.

В беседе с журналистами KP.ru Кикабидзе высказал надежду, что отношения между Москвой и Тбилиси обязательно улучшатся. По его мнению, граждане обеих стран должны взаимодействовать друг с другом с «песнями, цветами, без стрельбы».

«Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь», — заявил Кикабидзе.

Певец подчеркнул, что «очень любит русский народ», а также скучает по исполнению русских песен. Артист не приезжает в Россию с 2008 года из-за конфликта в Южной Осетии.

«Сейчас я очень много езжу. Мне уже 81 будет через полмесяца. Выступаю в Средней Азии, в Прибалтике, на Украине, где угодно», — заявил Кикабидзе.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией. Формальным поводом для массовых протестов стал поступок депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, которые сел в кресло спикера парламента Грузии, открывая заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В здание ворвались радикалы, которые облили политика водой и потребовали от российской делегации покинуть парламент, сообщает «Газета.ru».

Вечером в центре грузинской столицы началась массовая акция протеста. В толпе были люди с антироссийскими лозунгами. Оппозиция требовала отправить в отставку спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главу МВД Георгия Гахария. Грузинский президент Саломе Зурабившили позволила себе антироссийские высказывания, назвав Россию «врагом и оккупантом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что грузинские политики забыли про законы и политические институты, сделав «виноватой» Россию.

По некоторым данным, к протестам в Грузии причастны Штаты. В стране работает американский фонд «Свободная Россия», которые получает деньги из Вашингтона. Также за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию ((United States Agency for International Development; USAID).

Ранее советский и российский актер Олег Басилашвили заявил, что грузинские отношения может наладить взаимная помощь в сложных ситуациях. Он подчеркнул, что грузин и русских всегда связывали дружеские отношения, сообщает телеканал «360».