Гройсман предложил Зеленскому «избавиться» от Климкина

Киев, 28 июня. Премьер Украины Владимир Гройсман предложил отправить в «многомесячный отпуск» главу украинского МИД Павла Климкина.

С соответствующим предложением, адресованным президенту Украины Владимиру Зеленскому, Гройсман выступил в эфире телеканала «1+1».

«Если мы говорим о том, что президент не может менять главу МИД, то я считают, президент имеет полное право предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев», — заявил Гройсман.

Украинский премьер-министр пообещал, что подпишет заявление Климкина на отпуск, а также будет готов внести кандидатуру первого заместителя председателя правительства, который станет исполнять обязанности министра иностранных дел.

«Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — добавил Гройсман.

Ранее Зеленский обвинил Климкина и возглавляемое им министерство в принятии самостоятельных решений, не согласованных с президентом. Глава Украины напомнил, что месяц назад предлагал Верховной раде отправить главу МИД в отставку, но депутаты не приняли это предложение.

Поводом для критики со стороны Зеленского стал ответ украинского внешнеполитического ведомства на ноту России по вопросу освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Президент Украины заявил, что узнает о действиях МИД «из интернета», а Климкин, по его словам, «не считает нужным обсуждать такие вопросы».

Как пишут «Известия», Павел Климкин заявил, что расходится во мнении с президентом страны по вопросам противодействия «российской агрессии».