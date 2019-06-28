Ляшко заподозрил Зеленского в госизмене

Киев, 28 июня. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал проверить слова президента Украины Владимира Зеленского на госизмену.

Ляшко попросил правоохранительные органы Украины проверить на государственную измену слова Зеленского о том, что тот заранее знал о возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

В среду Зеленский рассказал, что решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято задолго до того, как он стал президентом Украины, поэтому он не смог повлиять на данный процесс.

«Если ты знал, что решение принято и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену», — написал Ляшко в Facebook.

По мнению лидера украинской «Радикальной партии», глава государства не вправе держать такую информацию в тайне от граждан возглавляемой им страны.

Напомним, в ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию о приглашении российской делегации к участию в июньской сессии ассамблеи. В ответ на это ряд депутатов, в том числе представляющих Украину, опротестовали возвращение полномочий делегации РФ.

На следующий день ПАСЕ в полном объеме восстановила права России в Совете Европы, полностью отклонив все санкционные поправки в проект резолюции.

Россия была ограничена в правах в ПАСЕ в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и разгорающейся гражданской войны на Юго-Востоке Украины. Со временем Москва прекратила отправлять заявки на участие в заседаниях ассамблеи, а с 2017 года перестала платить членские взносы.

Как пишут «Известия», делегации Литвы и Грузии отказались поддерживать Украину и покидать июньскую сессию ПАСЕ.