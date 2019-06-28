Путин прибыл в Японию на саммит G20

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин прибыл в японскую Осаку для участия в саммите лидеров стран «большой двадцатки».

У него запланированы полноформатные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, а также около десятка двухсторонних встреч.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в первый день саммита Путин во время своего выступления затронет тему необходимости усиления роли Всемирной торговой организации. Также у российского лидера запланировано участие в заседании саммита, посвященного цифровой экономике. На нем Путин расскажет, как в России реализовывается проект «Цифровая экономика». Он коснется вопросов внедрения цифровых технологий в систему государственных управлений, а также поднимет тему построения «умной» городской среды.

Владимир Путин прилетел в Осаку на G20 pic.twitter.com/5AE5VqEOoL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019

В первый день саммита Путин проведет одну из самых ожидаемых встреч — с президентом США Дональдом Трампом. Также запланированы встречи с лидерами Франции, Германии, Турции, ЮАР, Египта и Великобритании. В графике есть трехсторонняя неформальная беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что Япония впервые принимает у себя саммит G20. Федеральное агентство новостей подготовило инфографику мероприятия.

Как сообщает «Газета.ru», власти Страны восходящего солнца усилии меры безопасности. Жителям нельзя пользоваться дронами, с улиц убрали мусорные бачки во избежание терактов.