Россия и Китай откажутся от расчетов в долларах, сообщают «Известия»

Москва, 28 июня. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах, пишут «Известия».

Как сообщает издание, соглашение между правительствами РФ и КНР заключено в рамках объявленной около года назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Отмечается, что в настоящий момент разрабатываются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями. И если ранее банки Китайской Народной Республики неохотно работали с предпринимателями из РФ — из-за особенностей фискальной политики и риска санкций, — то подписанное соглашение дает «зеленый свет» китайским финансовым организациям и позволит кратно нарастить объемы торговли в рублях и юанях. Одним из механизмов, упрощающих взаиморасчеты, может стать создание шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT (Общество всемирных межбанковских каналов связи — прим. ФАН).

Как отметил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может возрасти с нынешних 10 до 50 процентов. На платежи в национальных валютах РФ и КНР будут переходить также и уже по заключенным в долларах контрактам.

Алгоритм расчетов между двумя странами планируется выстроить к 2020 году. Отмечается, что на платежи в национальных валютах перейдут прежде всего крупнейшие компании с государственным участием.

По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Китаем составил 107 млрд долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. По данным Центробанка РФ, доля рубля и юаня во взаиморасчетах за тот же период составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.