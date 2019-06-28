Путин намерен обсудить с Трампом на саммите G20 будущее СНВ-3

Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин в интервью изданию Financial Times заявил, что если действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлено, то мир лишится всех инструментов, позволяющих предотвратить гонку вооружений.

Российский президент заявил, что хотел бы обсудить этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

«Теперь на повестке дня договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ‑3. Мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке, на этот счет», —приводит слова Путина RT.

Путин добавил, что Россия по-прежнему готова к переговорам и продлению этого договора, однако для реализации этого плана необходима инициатива со стороны США. Действие договора заканчивается в 2021 году, и если переговоры не будут начаты сейчас, продлить его не получится, так как просто не останется времени на формальности, предупредил Путин.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011-го. Документ заканчивает свое действие в 2021 году. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация, которая складывается по договору СНВ, вызывает сожаление.