Путин заявил, что РФ не изменит свои планы по развитию ВС на Дальнем Востоке

Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Москва не собирается отказываться от планов развития Тихоокеанского флота и ВС на Дальнем Востоке.

«Что касается России, то у России и на Тихом океане флот, он будет развиваться в соответствии с нашими планами», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Россия реагирует на происходящее в мире между остальными странами. Однако это не меняет ее планов по развитию Вооруженных сил, включая дальневосточный регион. Путин подчеркнул, что Россия, как крупнейшая континентальная держава, остается уверенной в себе.

Президент РФ добавил, что на Дальнем Востоке действует российская база атомных подлодок, чья работа необходима, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути. В то же время, по словам Путина, Россия готова сотрудничать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент выразил твердое убеждение в том, что РФ способна внести существенный и позитивный вклад в стабилизацию текущей ситуации.

Напомним, что, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до осени 2019 года представить проекты по освоению Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком. Путин подчеркнул, что Сибирь способна превратиться в связующее звено между Москвой и Дальним Востоком, азиатским и европейским рынком.