Путин назвал политику Меркель в отношении мигрантов «кардинальной ошибкой»

Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин оценил миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью журналистам Financial Times.

По его словам, многие признали, что миграционная политика не работает, «и надо бы вспомнить об интересах коренного населения». Российский лидер подчеркнул, что необходимо думать о людях, которые оказались в трудной жизненной ситуации, однако также учитывать интересы собственного населения. Путин напомнил, что «речь идет уже не о двух, трех, десяти людях, а речь идет о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы».

Журналисты спросили у российского президента, означает ли это, что канцлер Германии допустила ошибку.

«Кардинальную ошибку», — заявил российский лидер.

Напомним, согласно данным министерства внутренних дел Германии в 2015 году в страну въехали 900 тысяч беженцев и мигрантов. Это спровоцировало рост правых настроений в стране.

Европа оказалась не готова принять огромное количество людей с другой ментальностью, религией и культурой. В Германии ухудшилась криминогенная обстановка, значительная часть общества оказалась этим недовольна. Эксперты называют нынешний миграционный кризис крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее канцлеру Германии стало плохо во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. У нее случился приступ внезапной дрожи, сообщает «Газета.ru».

В последние две недели у Меркель несколько раз случались такие приступы. Ее состояние здоровья также ухудшилось во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Медики считают, что причиной приступа может быть жаркая погода и стрессы, которым подвержена канцлер Германии, сообщает телеканал «360».