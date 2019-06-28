Путин рассказал об отношении в России к нетрадиционной ориентации

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин в интервью FT развеял миф о том, что в России плохо относятся к лицам нетрадиционной ориентации.

«Потом традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — отметил Путин.

При этом президент уточнил, что избыточным в данном случае считает, к примеру, придуманные пять — шесть других полов.

«Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — резюмировал по данной теме глава государства.

Ранее журналист поинтересовался у российского лидера, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре. Владимир Путин в ответ заметил, что религию нельзя выталкивать из культурного пространства. При этом, подчеркнул глава государства, нельзя допускать злоупотреблений.

По его мнению, либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы католической церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной.