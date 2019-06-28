Путин оценил работу российских нефтяных компаний

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что российские нефтяные компании проводят «умную политику», думая о развитии отрасли.

В большом интервью изданию The Financial Times Путин рассказал, что накануне саммита «Большой двадцатки», который начинается сегодня в японской Осаке, он провел встречу с членами правительства России и руководителями крупнейших нефтяных компаний страны.

Отвечая на вопрос журналиста о том, разочарованы ли нефтяники договоренностями РФ с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) об ограничении добычи нефти, российский лидер заявил, что те «оценивают ситуацию в комплексе».

«Они проводят умную политику. И дело не в наращивании (объемов добычи нефти — прим. ФАН), которое, безусловно, является важной составляющей работы крупных нефтяных компаний, дело в ситуации на рынке в целом. Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что крупные российские нефтяные компании «думают о развитии отрасли, инвестициях, новейших технологиях».

«Они думают о том, как создать условия большей привлекательности для инвесторов в эту отрасль, важнейшую отрасль. Но, скажем, кардинальный всплеск цены либо чрезвычайно драматическое падение цены, они не приведут к стабильности на рынке и не будут способствовать инвестициям», — отметил лидер РФ.

Как пишет «Газета.ру», на текущей неделе цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 66 долларов за баррель. Катализатором роста, как считают эксперты, послужили сведения о сокращении запасов сырой нефти в США.