Путин рассказал, за что благодарен экс-президенту США Клинтону

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин благодарен бывшему президенту США Биллу Клинтону за партнерское выстраивание отношений. Об этом российский лидер рассказал в интервью газете FinancialTimes.

Путин напомнил, что общался с Клинтоном достаточно короткий период времени, поскольку американский лидер уже заканчивал свою работу.

«Я был совсем молодым президентом, только что приступившим к работе. До сих пор вспоминаю, как он очень по-партнерски выстраивал со мной отношения», — рассказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все американские президенты, с которыми ему приходилось работать отличаются друг от друга. По его словам, у него со всеми президентами были достаточно добрые и ровные отношения. Путин назвал положительным опыт общения с американскими лидерами.

«К сожалению, чаще всего в спорах, и у нас не было совпадений мнений по некоторым вопросам, которые, безусловно, и для нас, и для США, и для всего мира, я думаю, можно назвать ключевыми», — отметил Путин.

В частности, Путин напомнил о выходе США из ДРСМД. По его словам, Россия всегда считала этот договор краеугольным камнем международной безопасности. Он рассказал, что предпринимал различные попытки убедить американскую сторону не выходить из договора.

«А если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период», — отметил Путин.

Также в беседе с журналистами Путин назвал нынешнего президента США Дональда Трампа талантливым политиком. Он считает, что тот сумел победить на выборах, поскольку учел изменения в обществе.