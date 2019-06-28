Путин рассказал о своей готовности идти на риск

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемым «глупый риск» без учета реальной ситуации и понимания последствий.

В интервью изданию The Financial Times глава государства заявил, что уровень его готовности к риску за годы, проведенные во власти, остался прежним.

«Без риска не обходится принятие ни одного решения. Но прежде чем рисковать, нужно как следует все взвесить. Поэтому риск на основе анализа ситуации, риск на основе прогноза последствий от принимаемых решений возможен и даже неизбежен. Глупый риск, без учета реальной ситуации и без ясного понимания последствий, неприемлем, потому что он может поставить под удар интересы большого количества людей», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что риск должен быть оправданным, особенно если речь идет о решениях, ставящих под удар интересы большого числа людей.

«Это не тот случай, когда можно применить известную веселую расхожую фразу: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это не тот случай. Риск, наверное, неизбежен, когда нужно принимать какие-то решения. В зависимости от того, насколько это крупное решение, и риск может быть небольшим либо серьезным», — отметил президент.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Владимир Путин развеял миф о том, что в России плохо относятся к сексуальным меньшинствам, подчеркнув, что необходимо также чтить и ценить культуру и традиционные устои российских семей.