Путин пошутил над журналистом Financial Times

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times в ходе интервью, записанного в преддверии саммита G20 в Осаке.

После рассуждений о влиянии религии на общество журналист Лайонел Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа.

«Нет, не является. Но я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на Вас нет», — рассмеялся глава государства.

Барбер в ответ заметил, что данное интервью является историей, и он очень долго этого ждал.

Как сообщалось ранее, журналист также спрашивал у российского лидера, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре. Владимир Путин в ответ заметил, что религию нельзя выталкивать из культурного пространства. При этом, подчеркнул глава государства, нельзя допускать злоупотреблений.

По его мнению, либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы католической церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной.