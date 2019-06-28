ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

Москва, 28 июня. ИГИЛ1 (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы бомб в столице Туниса, об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты пишут, что заявление было распространено через информационное агентство, которое террористы используют для публикации сообщений об ответственности за теракты в различных регионах мира.

Напомним, что два взрыва прогремели в столице Туниса в четверг. Сначала террорист-смертник взорвал бомбу на улице Хабиба Бургиба рядом с посольством Франции. По одним данным, пострадали два сотрудника службы безопасности, по другим — четыре человека. Второй взрыв террорист осуществил возле антитеррористического подразделения полиции Туниса. В МИД РФ заявили, что граждане РФ при атаке не пострадали.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович высказал предположение, что Ростуризм может в ближайшее время посоветовать российским туристам отказаться от поездок в Тунис. Канторович порекомендовал российским туристам отдыхать в более спокойной Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.