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ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

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ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

Москва, 28 июня. ИГИЛ1 (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы бомб в столице Туниса, об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты пишут, что заявление было распространено через информационное агентство, которое террористы используют для публикации сообщений об ответственности за теракты в различных регионах мира.

Напомним, что два взрыва прогремели в столице Туниса в четверг. Сначала террорист-смертник взорвал бомбу на улице Хабиба Бургиба рядом с посольством Франции. По одним данным, пострадали два сотрудника службы безопасности, по другим — четыре человека. Второй взрыв террорист осуществил возле антитеррористического подразделения полиции Туниса. В МИД РФ заявили, что граждане РФ при атаке не пострадали.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович высказал предположение, что Ростуризм может в ближайшее время посоветовать российским туристам отказаться от поездок в Тунис. Канторович порекомендовал российским туристам отдыхать в более спокойной Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Борис Николаев
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