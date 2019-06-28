ГосТВ Сирии сообщило об обстреле турецкой армией сирийских деревень

Дамаск, 28 июня. Турецкая армия обстреляла из провинции Идлиб деревни на севере соседней сирийской провинции Хама, сообщает гостелевидение Сирии.

Сообщается о том, что подразделения турецкой армии, базирующиеся на территории сирийской провинции Идлиб, подвергли минометному обстрелу несколько деревень на севере соседней сирийской провинции Хама. Армия Сирии ответила артиллерийским огнем.

В четверг министерство обороны Турции объявил о гибели своего военнослужащего в результате обстрела одного из турецких наблюдательных постов в Идлибе. В ведомстве заявили, что обстрел был совершен с территории, подконтрольной сирийскому правительству, и являлся преднамеренным.

Как сообщило гостелевидение Сирии, артиллерийский огонь был открыт в ответ на минометный обстрел нескольких сирийских деревень.

«Целями более 18 минометных снарядов, запущенных силами турецких оккупантов из Шир-Магар и с юга провинции Идлиб, стали деревни аль-Карим, Кабр-Фидда, аль-Хвейз на северо-западе провинции Хама», — передает телеканал al-Ikhbariya.

В эфире государственного телеканала было отмечено, что правительственная армия Сирии обстреляла место, откуда были запущены ракеты.

Как пишет «Газета.ру», с 12 июня в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии начал действовать режим прекращения огня, введенный по инициативе российской стороны и при посредничестве Турции. В настоящее время Идлиб остается последней сирийской провинцией, где обороняются сравнительно крупные подразделения террористов.