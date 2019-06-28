Послание мировому истеблишменту: Стариков выделил главные тезисы Путина в интервью Financial Times

Москва, 28 июня. Интервью российского президента Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до западных партнеров простое, но важное послание – Россия по-прежнему настроена сотрудничать и договариваться, все зависит только от желания Запада. Об этом заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Тезисы Путина: фрагментация мира, Трамп, Китай и Сирия

Британских журналистов в первую очередь интересовало мнение российского лидера о событиях в Персидском заливе, а также продолжающейся торговой войне с Китаем. Путин признал, что в последнее время мир стал более разделенным и менее безопасным.

«Во времена «холодной войны» — было плохо, что была «холодная война», это правда, — но были хотя бы какие-то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. В этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и что самое печальное», — прокомментировал ситуацию российский президент.

При этом Путин выразил надежду, что саммит G20 в Осаке станет той площадкой, где мировые лидеры смогут договориться – в первую очередь, насчет общих правил, которым будут следовать все, чтобы сделать мир вновь более стабильным и предсказуемым. Путин подчеркнул, что не ждет от встречи «Большой двадцатки» каких-то прорывных решений.

Также Путин упомянул свое отношение к американскому президенту Дональду Трампу. Он указал, что Трамп победил на выборах, потому что сумел почувствовать чаяния и нужды среднего класса США, который получил меньше благ от продолжавшегося последние десятилетия процесса глобализации.

Российский президент затронул отношения России и Китая, напомнив, что Москву и Пекин связывают старые узы, а договор о дружбе с Китаем был подписан еще в 2001 году. Он подчеркнул, что этот договор направлен на благо обеих стран, а не против кого-то еще.

«Но мы никогда не выстраиваем двусторонние отношения против кого бы то ни было. Мы не против кого‑то, а за себя самих», — сказал Путин.

Еще одной важной темой стал инцидент с Сергеем и Юлией Скрипалями, которые, предположительно, были отравлены неизвестным веществом в Великобритании. Путин в очередной раз напомнил, что Скрипаль отбыл свое наказание и после отъезда из России перестал быть интересен для Москвы, поэтому обвинения в адрес России, связанные с попыткой его убийства, ни на чем не основаны.

Кроме того, Путин затронул сирийскую тему. Он признал, что риски российского участия в операции в Сирии были большими, однако позитивный эффект от присутствия России в САР все же перевешивал. В итоге России удалось добиться даже больше, чем она ожидала. Благодаря действиям российских ВКС были уничтожены тысячи боевиков, которые собирались вернуться в Россию, чтобы вести свою террористическую деятельность там. Кроме того, Россия смогла существенно стабилизировать ближневосточный регион, а также наладить отношения с расположенными там странами.

«Прежде всего, это касается Сирии: мы все-таки сохранили сирийскую государственность, не допустили там хаоса, например, Ливии. Если бы произошло обратное, худшее, то и для России это имело бы негативные последствия», — напомнил президент.

Послание мировому истеблишменту

В своем комментарии для ФАН Николай Стариков отметил лаконичность и однозначность заявлений президента. По его словам, речь, фактически, идет о послании западным партнерам.

«Накануне встречи с руководителями ведущих стран мира Путин не говорил ни одного лишнего слова. Он старался максимально кратко и максимально емко донести определенное послание до мирового политического истеблишмента. Поэтому в его интервью, я подчеркиваю — британской, ведущей британской газете, нет никаких лишних моментов. Что сказал Путин? Первое, он подчеркнул, что Дональд Трамп, в принципе, не карьерный политик, а человек талантливый, умный и в общем хороший. Ну, здесь надо сказать, что Путин в свое время говорил о том что, он старается не говорить никаких отрицательных слов в отношении политиков, с которыми он имеет дело. Поэтому здесь он придерживается этого своего принципа. Хорошие, в крайнем случае — нейтральные слова в адрес Дональда Трампа, с которым у него будет встреча на большой двадцатке. Второе, что касается взаимоотношений с Китаем. Здесь Путин пытается выступить в роли некого психотерапевта. Он пытается объяснить западному истеблишменту, что хорошие отношения России и Китая — это не против Запада, а просто хорошие отношения между Россией и Китаем. Их не нужно бояться, а нужно развивать такие же хорошие отношения с Москвой, чего мы бы, наверное, хотели», — отметил эксперт.

«Дело Скрипалей»

По его словам, комментируя так называемое «дело Скрипалей», Путин попытался развеять британские страхи, касающиеся якобы причастности России к этому инциденту.

«Что касается конкретных британских страхов, то, конечно, здесь Путин попытался в очередной раз объяснить нашим «британским партнерам», что никакого смысла России в отравлении Сергея Скрипаля (и тем более – его дочери) абсолютно не было. Путин говорит о том, что предатель был наказан, что он отбыл срок, произведен обмен и, по сути, никакого смысла или посыла у России не было, для того, чтобы совершать данное преступление, в котором нас пытаются уже столько раз обвинить», — объяснил Стариков.

Преемник и передача власти

Политолог также прокомментировал слова Путина, касающиеся внутрироссийской повестки. Наибольший интерес, по его мнению, представляет высказывание Путина о возможном преемнике, который однажды сменит президента на его посту. Эксперт отметил, что хотя вопрос был задан западным журналистам, ответ Путина был адресован в первую очередь россиянам.

«Что касается внутренней политики, то здесь, на мой взгляд, главный вопрос о возможном преемнике власти в России. Здесь Путин ответил максимально четко и максимально корректно. Он сказал, что передача власти является слабым моментом, начинающимся еще в Российской империи, не говоря уже о Советском периоде. Так что в этом смысле Путин скорее ответил на вопросы и опасения российской аудитории, нежели западной. А дальше он сказал то, что действительно соответствует реальности: что преемник в любом случае будет избран российским народом», — подчеркнул Стариков.

Основная проблема переговоров

Федеральное агентство новостей также попросило Старикова прокомментировать слова Путина о том, что он не ждет прорывных решений от предстоящего саммита в Японии. Эксперт процитировал известную фразу пятого премьер-министра Израиля Голды Меир: «Они хотели, чтобы мы все умерли, а мы хотели жить. Поэтому повода для компромисса практически не было».

«Я имею в виду, что настолько разные интересы у сегодняшних основных политических игроков, что говорить о возможности компромисса практически не приходится. Мы с вами видим, как сходу Соединенные Штаты Америки начали раз за разом уничтожать свои обязательства в отношении России, начали разрушать мировую торговлю, отказываться от своих международных договоров в отношении других государств (например, ядерная сделка с Ираном). И в итоге поставили развитие мира, которое шло в последние десятилетия, под большой знак вопроса. Так что договориться с тем, кто не хочет договариваться – очень сложно. Это и является основной проблемой встреч сегодняшних руководителей основных держав мира», — отметил Стариков.

Напомним, Путин 28 июня на полях саммита G20 планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой ЮАР Сивилом Рамафозой. Также на полях саммита «большой двадцатки» состоится встреча президентов России и США.

Саммит G20 пройдет в городе Осака в Японии 28-29 июня. Планируемые встречи лидера РФ на полях мероприятия будут посвящены вопросам урегулирования кризисов во всем мире.