Пушков объяснил странность заявлений Зеленского об обмене пленными

Москва, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа» Викторе Медведчуке, который провел переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных украинцев, считает председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В своем микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание, что «Зеленский говорит странные вещи: мол, почему Медвечук поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру «только перед выборами».

«Странные, ибо неверные. Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?» — написал российский сенатор.

В четверг стало известно, что Медведчук провел в Минске встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров обсуждались пути мирного урегулирования гражданской войны на востоке Украины. По итогам встречи главы ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырех пленных в качестве жеста доброй воли.

Медведчук после встречи отметил, что в настоящее время позиция властей Украины не направлена на урегулирование конфликта в Донбассе. По словам политика, передача пленных состоится 28 июня и станет первым шагом для будущего обмена, передавал RT.

Позднее Зеленский прокомментировал договоренности Медведчука, заявив, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув, что Медведчук выступил с такой инициативой в рамках подготовки к выборам в парламент.

Отметим, тему пленных украинцев в Донбассе 20 мая Зеленский поднимал в своей инаугурационной речи. Он называет прекращение огня в регионе своей первоочередной задачей на этом посту. Первым шагом на пути к началу диалога о завершении конфликта, по его мнению, должно стать возвращение удерживаемых обеими сторонами заложников. Как сообщала «Газета.ру», в республиках после выступления Зеленского выразили готовность обменяться пленными, но сначала они ждут конкретных предложений от президента Украины. На данный момент никаких предложений от украинских властей не поступало.