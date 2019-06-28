Путин прокомментировал торговый конфликт между США и Китаем

Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин считает, что сложно предугадать, как закончится торговый конфликт между КНР и США.

«Сложно сказать, будет ли у США достаточно терпения, чтобы не сделать каких-либо необдуманных шагов», — заявил российский лидер в беседе с журналистами Financial Times.

Путин выразил надежду, что конфронтация не закончится военным конфликтом. Он подчеркнул, что разногласия связаны не только с китайской субсидией промышленности и тарифной политикой Соединенных Штатов.

«Речь идет, прежде всего, конечно, о разных платформах развития, я бы сказал так аккуратно, в Китае, с одной стороны, и Соединенных Штатах, с другой стороны», — отметил Путин.

Он напомнил, что китайские власти всегда проявляют гибкость в отношениях со своими партнерами и оппонентами.

«Может быть, в этом просто исторические особенности китайской философии, подхода к выстраиванию отношений с кем-то», — отметил российский лидер.

Ранее стало известно, что Штаты и КНР пришли к предварительной договоренности объявить перемирие в торговой войне. По данным китайских СМИ, перемирие между странами должно произойти в японской Осаке на саммите G20. Один из источников заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить введение дополнительных тарифов «было ценой» за разговор в Осаке.