Пушков оценил несостоявшийся демарш с отъездом из ПАСЕ Грузии и Литвы

Москва, 28 июня. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение делегаций Грузии и Литвы не покидать сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сенатор в своем микрблоге в Twitter обратил внимание, что «коалиция противников России раскололась: Грузия и Литва бросили Украину», не успев устроить демарш с отъездом из ПАСЕ.

«Несмотря на гневные обличения со стороны официальных лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу», — заявил Пушков.

Данную ситуацию политик назвал «провалом дипломатии Порошенко-Климкина». Пушков обратил внимание, что «Киеву следует отказаться от языка ультиматумов и забыть термины «немедленно» и «безусловно», поскольку «это не работает».

«Киеву пора освоить другой язык, прежде всего, в общении с Россией», — резюмировал российский сенатор.

Ранее не менее семи стран объявили об отзыве своих делегаций из ПАСЕ в связи с восстановлением членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Речь шла об Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, Польше и Словакии.

Однако в пятницу Грузия и Литва изменили свое решение покинуть ПАСЕ. Грузинская сторона отметила, что будет работать в ПАСЕ 27 и 28 июня, и что на данный момент у Тбилиси нет планов замораживать свою деятельность в организации. Аналогичное заявление сделали представители Литвы. А вот делегация от Латвии подтвердила свое намерение приостановить работу в составе ПАСЕ, сообщала «Газета.ру».

ПАСЕ во вторник одобрила резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии, передавал RT. В среду ПАСЕ приняла резолюцию, восстановив полномочия России в организации в полном объеме.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил «Известиям», что Москва твердо намерена отстаивать в ПАСЕ свою позицию по украинскому вопросу и теме прав человека в РФ. Он подчеркнул, что российская точка зрения зачастую подвергается искажению некоторыми делегатами. Принципиальное противоречие по теме Украины и некоторым другим вопросам могут стать причиной для введения вторичных санкций против РФ в ПАСЕ. Ведь резолюция, вернувшая Москву в ассамблею, предусматривает и применение ограничительных мер.