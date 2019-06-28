Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что работа Центробанка РФ, в том числе, по ключевой ставке, «заслуживает поддержки».

В интервью изданию The Finanсial Times российский лидер рассказал о работе Центрального банка России по оздоровлению экономики страны, отметив достижения ведомства в этой сфере.

«Что касается Центрального банка, да, они последовательно занимаются оздоровлением нашей финансовой системы, с рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, сложная работа», — заявил президент.

Отвечая на вопрос о том, что «некоторые олигархи жалуются на закрытие банков», Путин отметил, что ЦБ защищает интересы не только крупных компаний, но и рядовых граждан.

«Дело не в олигархах, дело не в крупных компаниях, а дело в том, что это затрагивает и интересы вкладчиков, рядовых граждан. Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную подушку безопасности, хотя в каждом отдельном случае, конечно, нужно разбираться отдельно», — сказал глава государства.

Путин назвал работу ЦБ РФ «заслуживающей поддержки», связав это не только с оздоровлением финансовой системы, но и с «очень выверенной политикой по ключевой ставке».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Владимир Путин положительно оценил состояние российской экономики. Президент считает, что к настоящему моменту экономике страны удалось преодолеть сложности, связанные с внутренними и внешними потрясениями.

Как пишет «Газета.ру», две недели назад ЦБ РФ впервые в нынешнем году снизил ключевую ставку, которая упала на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых, параллельно снизив годовой прогноз по инфляции на текущий год с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%.