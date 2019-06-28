Путин: Мир стал более раздробленным и менее предсказуемым

Москва, 28 июня. Мир стал более раздробленным и менее предсказуемым, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью FT в преддверии саммита G20 в Осаке.

Глава государства отметил, что во времена холодной войны, несмотря на то, что «было плохо», существовали «хоть какие-то правила, которых придерживались или старались придерживаться».

«Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более раздробленным и менее предсказуемым, что самое главное и самое печальное», — подчеркнул Путин.

Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что увеличение военных бюджетов государств Североатлантического альянса способно привести к ситуации наподобие холодной войны. По мнению дипломата, даже при наличии политической воли выходить из такой ситуации будет очень трудно.

Отношения США и России обострились после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России. Вашингтон, а также страны Евросоюза неоднократно вводили и продлевали экономические санкции в отношении РФ. Причем в последнее время санкции вводятся практически автоматически, под надуманными предлогами.

Так, ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект, предусматривающий запрет въезда в страну лицам, якобы причастным к вмешательству в американские выборы, передавал RT. Законопроект был представлен в апреле прошлого года. Инициатива получила название «Закон сдерживания». Закон вступит в силу, если его утвердит палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп.

Спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы президента» в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер потратил на провальное расследование, которое длилось 22 месяца, деньги налогоплательщиков. При этом расследование закончилось пшиком: он не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.