Путин призвал обеспечить безопасность Северной Кореи

Москва, 28 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить «безусловную безопасность» Северной Кореи, а не заставлять ее разоружаться.

По его словам, нужно сделать так, чтобы любая страна в мире чувствовала себя в безопасности, в том числе Северная Корея. Путин подчеркнул, что необходимо думать об этом, а не о том, «как нам заставить Северную Корею разоружиться».

В беседе с журналистами FT российский лидер подчеркнул, что от признания или не признания Северной Кореи как ядерной державы количество ядерных боеприпасов у нее не уменьшится, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Нам нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что это в принципе представляет угрозу для международного мира и безопасности», — подчеркнул российский президент.

По его словам, власти многих стран решили обеспечить «любой ценой» собственную безопасность после трагических событий в Ливии и Ираке.

Также Владимир Путин высказал надежду, что до конфликта между ядерными державами не дойдет. Он напомнил, что вся история человечества всегда была связана с военными конфликтами, однако после появления ядерного оружия их риск понизился.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет», — подчеркнул российский лидер.

Во время интервью с журналистами Путин также оценил предстоящий саммит G20 в Осаке. Он считает, что ожидать прорывных решений от этого мероприятия сложно, однако есть надежда на сглаживание противоречий. Российский лидер подчеркнул, что поддерживает председательство Японии на саммите, подчеркнув, что российская сторона готова участвовать в любых дискуссиях: от современных технологий до вопросов долголетия.

Ранее Владимир Путин заявил, что экс-президент Франции Жак Ширак вызывает у него наибольшее уважение. Также российский президент рассказал, что восхищается Петром I, сообщает «Газета.ru».