Путин рассказал о росте реальной зарплаты в России

Москва, 28 июня. Реальная зарплата в России начала расти, однако располагаемые доходы россиян снижаются из-за выплаты процентов по потребительским кредитам и из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС, сообщил в интервью FT президент РФ Владимир Путин.

По данным за 2018 год, рост реальных зарплат составил 8,5%. Однако, отметил глава государства, в текущем году темпы роста реальной заработной платы значительно снизились. Президент объяснил, что располагаемые доходы считаются по многим параметрам, в том числе, по расходам на обслуживание кредитов.

«У нас большое количество потребительских кредитов у населения, и выплаты по процентам считаются как расход, и это понижает показатели реальных доходов», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в стране идет легализация теневой экономики. Значительная часть самозанятых россиян на сегодняшний день уже легализовались. Это тоже сказывается на показателях. Кроме того, рост реальных доходов также краткосрочно пострадал из-за повышения НДС с 18 до 20%.

Президент подчеркнул, что в целом макроэкономическая ситуация в РФ стабильна и приобрела устойчивый характер.

Ранее в интервью Путин сообщил, что в РФ на сегодняшний день золотовалютные резервы достигли 500 миллиардов. Для России это система безопасности, которая позволила бы «чувствовать себя уверенно и которая бы позволила использовать проценты от имеющихся ресурсов».

В интервью также поднималась тема олигархов. По словам Путина, в России нет олигархов, а есть крупные компании, которые при этом не пользуются преференциями от близости к власти.