Ростуризм может посоветовать российским туристам воздержаться от поездок в Тунис

Москва, 27 июня. Ростуризм уже в ближайшее время может посоветовать российским туристам отказаться от поездок в Тунис. С таким мнением выступил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Причиной могу стать две недавние террористические атаки в этой африканской стране.

По словам Канторовича, рассуждать о последствиях данной атаки для туристической отрасли пока преждевременно.

«Нужно подождать день другой, чтобы понять чего ожидать: будет ли правительственный кризис. Сегодня давать какие-либо рекомендации людям тяжело. Этим активно занимается Совет безопасности. Ситуация потенциально опаснее, чем в Грузии», — сказал он в интервью изданию «Политика сегодня».

Канторович добавил, что российские ведомства быстро реагируют на ухудшение ситуации с безопасностью в тех странах, где бывает много российских туристов. Он также добавил, что рост терроризма в целом наблюдается во всем мире.

По его мнению, опустевшие отели в Тунисе будут вновь заполнены уже в ближайшее время – многие путешественники соблазнятся ценами, которые неизбежно упадут после этой террористической атаки. Россиянам же Канторович порекомендовал отдыхать в более спокойной Турции.

27 июня, согласно сообщению арабского телеканала «Аль-Хадас», в центре столицы Туниса прогремело два взрыва. В результате погиб один полицейский, еще несколько человек получили ранения.

Предположительно, теракт совершили два террориста-смертника. Первый взрыв прогремел на оживленной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.